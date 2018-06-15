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Russia 2018

Islanda, Gunnarsson: "Non ho mai avuto paura di perdere il Mondiale"

15.06.2018 19:24 di Gaetano Mocciaro  Twitter:    articolo letto 1965 volte
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il capitano dell'Islanda, Aron Einar Malmquist Gunnarsson parla dell'esordio della sua nazionale ai Mondiali, in una storica sfida contro l'Argentina: "Dopo il volo, abbiamo deciso di prendercela comoda. Recentemente, ho partecipato agli allenamenti e mi sento bene. Non so se Heimir scelga me nella squadra domani. Siamo a buon punto e questo lo si vede anche negli occhi dei ragazzi, da come si sentono.", ha affermato.

"Mi sento molto bene. Mi sono allenato molto e bene. Mi sono allenato di più e sono tornato in forma. Avevo fretta di tornare, ma non ero preoccupato di non farcela. Se imposti degli obiettivi, allora devi fare di tutto per realizzarli. Sono pronto per questa partita e non vedo l'ora di guidare la squadra se Heimir dovesse scegliermi".
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