Islanda, Halldorsson: "Avevo studiato Messi, sono entrato nella sua testa"

Il portiere islandese Hannes Halldórsson, eletto Man of the Match contro l'Argentina dopo aver parato un rigore a Lionel Messi, ha ammesso di essersi preparato a questa eventualità: "Ho fatto i compiti, sapevo che poteva succedere, è difficile ma è successo, ho studiato Messi, ho cercato di entrare nella sua testa, ho pensato dove potesse tirare. Per me, come portiere che gioca con l'Islanda, affrontare il miglior giocatore è un grande momento, è un sogno che si avvera e abbiamo conquistato un punto molto importante per noi, la chiave per raggiungere i nostri obiettivi".