Italia, bivio Mondiale. Vincere in Spagna per evitare i playoff

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Spazio alla grande sfida di Madrid sulle colonne del quotidiano La Stampa in edicola oggi. Per l'Italia di Ventura è un vero e proprio "bivio Mondiale": una vittoria contro la Spagna garantirebbe a Buffon e soci il primo posto nel girone e il pass per i Mondiali sempre più vicino. In caso di pareggio o di sconfitta, lo spettro dei playoff sarebbe inevitabile. Il CT dovrà fare a meno di Giorgio Chiellini e potrebbe optare per il 4-4-2.