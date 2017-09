Italia, pres. Tavecchio: "È ridicolo che una tra Spagna e Italia rischi eliminazione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente federale, Carlo Tavecchio, è stato intervistato dai microfoni di Sky a poche ore dalla partita tra Spagna e Italia a Madrid: "Noi abbiamo un solo risultato, peccato perché le due squadre meritano di andare entrambe al Mondiale. Purtroppo a causa di questi "alambicchi" ci troviamo in questa posizione, ovviamente mi auguro di vincere. Formula sbagliata? Non lo so, fatto sta che è un peccato che Italia e Spagna siano costrette ad "eliminarsi" per andare in Russia. In caso di spareggio o sconfitta ci saranno sempre i playoff, ma il ranking non tiene conto dei quattro titoli conquistati ed è ridicolo. Mi auguro che entrambe vadano al Mondiale, ma ci ritroveremo sempre questi problemi. Insigne? Un giocatore indispensabile".