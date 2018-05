Juve, il Clarin stronca Higuain: pagella shock contro la Spagna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

3 in pagella. Il Clarin ha stroncato la prestazione di Gonzalo Higuain ieri con l'Argentina, ko per 6-1 contro la Spagna. "Occasione ottima al settimo, deviata male e si è perso anche in altre occasioni. Non è mai riuscito a cambiare niente nella partita e ne ha avuto l'occasione. Poi è sparito".