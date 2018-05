Juve, Matuidi verso il Mondiale: "Francia, servirà spirito da conquistatori"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da RMC Sport in Francia, Blaise Matuidi ha parlato della missione Mondiale dei suoi Galletti. "Abbiamo talento ma serve fare sempre qualcosa di più per poter fare la differenza. Servirà 'spirito di conquista' -spiega il centrocampista della Juventus-, perché non saremo i soli. Ci sono altre grandi Nazionali quali Spagna, Brasile, Argentina, Germania, Portogallo e Inghilterra ma me ne scordo certamente alcune. Tante vogliono fare bene e far bottino pieno, noi però faremo la nostra parte perché accada qualcosa di importante per la Francia".