La Panini "convoca" Dybala e Icardi: presenti nell'album di Russia 2018

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sospiro di sollievo per Paulo Dybala e Mauro Icardi. Almeno, notizia di buon augurio. O forse no. Sia quel che sia, la Panini ha lanciato oggi la raccolta di figurine dedicate al mondiale. Ed entrambi figurano nell'Argentina: chissà che non sia un consiglio a Jorge Sampaoli, molto incerto sulla possibilità di convocare gli attaccanti di Juventus e Inter. Assieme a loro, nella collezione di figurine, vi è comunque Gonzalo Higuain, che del suo posto al mondiale sembra comunque già sicuro.