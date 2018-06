La previsione di Goldman Sachs: Germania-Brasile finale di Russia 2018

Juventus, il Valencia dice no all'offerta per Cancelo: servono 40 milioni

Ds Lokomotiva Zagabria: "Majer vuole solo la Samp. No alla Dinamo"

Russia -3: 4-4-2 scolastico per Panama. Cenerentola al ballo

Mercoledì i dirigenti del West Ham in Italia: le cifre per F.Anderson

Sassuolo, occhi in casa Inter: piace Emmers. C'è anche il Chievo

Italia, Mancini: "Nell'84 ho fatto arrabbiare Bearzot. Oggi farei come lui"

Russia -3: 4-2-3-1 camaleontico per la Tunisia. Difesa a 4

Inter, nodo Icardi e mosse in entrata. Napoli, quale mercato?

Bologna, rinnovo fino al 2023 per Mbaye

Da Cengiz a Kluivert. Monchi e il mercato Under della Roma

Ancelotti: "Brasile favorito in Russia. Napoli? Riparto dagli ultimi anni"

Stringara: "Icardi? Non è adatto per essere una bandiera"

Napoli, idea francese: sfida a Lione e Marsiglia per Rongier

Samp, accelerata dell'Arsenal per Torreira: manca solo il sì del ragazzo

Germania-Brasile sarà la finale di Russia 2018. La previsione è di Goldman Sachs: la grande banca di investimenti americana ha effettuato uno studio basato su un eccentrico mix (per sua stessa ammissione) tra dati economici, risultati delle squadre e prestazioni dei giocatori coinvolti. A seguire, le favorite sono Francia, Portogallo, Belgio e Inghilterra. La Spagna, invece, dovrebbe essere eliminata ai quarti dai Galletti .

