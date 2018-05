Lautaro Martinez: "Ko con la Spagna vergognoso per il risultato finale"

Nonostante gli impegni con l'Argentina, Lautaro Martinez è riuscito a giocare nella notte italiana di ieri il match tra il suo Racing e il Belgrano. Novanta minuti in campo per quello che dovrebbe essere il prossimo attaccante dell'Inter nel 2-2 finale. "E' stata una partita molto dura per noi, i nostri avversari hanno chiuso bene tutti gli spazi. Ora subito testa alla Coppa Libertadores, visto che martedì abbiamo un impegno molto importante. La convocazione in nazionale? Sono molto felice. Ho fatto esperienza. Il ko con la Spagna è stato vergognoso per il risultato finale. So che per andare ai Mondiali dovrò sudare ancora molto. Messi? E' stato un piacere stare con lui", le parole di Martinez riportate da Fcinternews.it.