Maradona si scusa per il sigaro: "Non sapevo non si potesse fumare"

Durante la gara dell'Argentina contro l'Islanda, più volte Diego Armando Maradona è stato ripreso dalle telecamere sugli spalti a fumare il sigaro, nonostante il chiaro cartello di divieto. La leggenda argentina dopo la gara infatti si è scusata: "Oggi è stata una brutta giornata per gli argentini, con tanta tensione per il debutto. Ognuno ha il suo modo di essere e sentire le cose. Onestamente non sapevo che non si poteva fumare nello stadio, mi scuso con le persone e l'organizzazione. Vamos Argentina, forza ragazzi, ora più che mai!", ha scritto su Facebook.