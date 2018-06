Marocco, Amrabat salta la sfida contro il Portogallo

Lazio, Immobile amaro: "Mi rode non essere ai Mondiali"

Ciro Immobile è intervenuto ai microfoni della trasmissione Balalaika mentre era in vacanza a Formentera: "I Mondiali? Un po’ mi rode, quindi non lo sto seguendo con tanto entusiasmo. Mi sarebbe piaciuto tantissimo stare lì, non poco! Comunque, tifo Brasile!”, così esordisce il bomber....