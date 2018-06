Marocco-Iran, le formazioni ufficiali: Jahanbakhsh sfida Benatia

Sono ufficiali le formazioni di Marocco e Iran, che si affronteranno tra poco nella prima sfida del Gruppo B del Mondiale di Russia 2018, lo stesso di Spagna e Portogallo. Ecco le scelte dei due allenatori:

Marocco (3-4-3): El Kajoui; Hakimi, Benatia, Saiss; Boussoufa, Ziyach, El Ahmadi, Harit; Amrabat, El Kaabi, Belhanda. CT: Herve Renard.

Iran (3-4-3): Beiaranvand; Rezaeian, Cheshmi, Pouraliganji; Ansarifard, Ebrahimi, Hajisafi, Shojaei; Jahanbakhsh, Azmoun, Amiri. CT: Carlos Queiroz

Who's ready for Round 2? Just under one hour until we go again! #WorldCup #MARIRN pic.twitter.com/hvCV2V0Ar3

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 15 giugno 2018