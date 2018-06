Marocco, Renard: "Non siamo qua per fotografare San Pietroburgo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ct del Marocco Herve Renard ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara inaugurale contro l'Iran: "Per me è un vero onore essere qua col nostro capitano e con così tanti tifosi al seguito. Al Mondiale ci sono tante squadre forti, ma noi non siamo venuti qua per fare le foto a San Pietroburgo".