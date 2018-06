Mbappé a L'Equipe: "Dal debutto dovremo provare qualcosa di forte"

© foto di Lazzerini

L'Equipe di questa mattina apre in prima pagina con alcune dichiarazioni di Kylian Mbappé, attaccante della Francia in vista del debutto contro l'Australia previsto per domani: "Fin dal debutto, dovremo provare qualcosa di forte". L'ambizione è quella di arrivare in alto, di trascinare i Bleus più lontano possibile.