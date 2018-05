Messi: "Ho pensato di chiudere con l'Argentina"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della sua intervista a TyC Sports in Argentina, Lionel Messi ha parlato anche della sua avventura con l'Albiceleste. "L'obiettivo minimo è arrivare tra le prime quattro. Dopo tre finali perse, vogliamo conquistare il titolo in Russia. È un peso che ci portiamo e vogliamo assolutamente abbattere questo muro. L'addio? Ci ho pensato, ma a freddo ho capito che avrei dato un messaggio sbagliato a tutti i giovani che lottano per raggiungere un sogno. Viviamo in una società difficile. Ai miei figli dico di divertirsi e di non pensare al risultato. Io gioco sempre per vincere, sono competitivo e sto male quando perdo, ma a volte va così, anche quando non lo meriti".