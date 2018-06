Messi stecca la prima: le aperture dei portali argentini e spagnoli

Importante vittorie della Danimarca che nella seconda gara del gruppo B ha battuto di misura il Perù. A decidere il match la rete di Yurary Poulsen, attaccante del Lipsia che al 14esimo del secondo tempo ben imbeccato da Eriksen ha battuto Gallese. Partita sfortunata per la squadra...

MARCA : "Pena maxima para Messi". AS : "Messi y Argentina se estrellan". Mundo Deportivo : "Messi falla un penalti en su estremo en el Mundial". Olè : "Que penal!". Clarin : "Argentina no pudo con Islandia: le atajaron un penal a Messi y el equipo dejò dudas". La Nacion : Decepcionante: la Argentina igualò 1-1 con Islandia en el debut del Mundial".

Le aperture dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli e argentini sono dedicate al pareggio dell'Argentina contro l'Islanda nel match d'esordio Mondiale. Un 1-1 deludente, in cui a fornire i maggiori argomenti di discussione è il rigore sbagliato da Leo Messi nella ripresa. Il numero 10 dell' Albiceleste e del Barcellona sale subito sul banco degli imputati, ma è tutta la squadra di Sampaoli a non convincere. Questi i titoli raccolti da Tuttomercatoweb.com :

