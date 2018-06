Messico, Chicharito Hernandez ammette: "La Germania è favorita"

© foto di Imago/Image Sport

Il Chicharito Hernandez, attaccante del Messico, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida contro la Germania, che segnerà il debutto al Mondiale di Russia: "Sappiamo che la Germania è la favorita, l'ho sempre detto. Anche se vincessimo non possiamo passare il turno e quando perdiamo non possiamo essere eliminati, ma chi scenderà in campo saprà autocriticarsi e parlare di quello che è successo con l'allenatore".