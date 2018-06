Messico, Guardado: "Sentiamo che questo sarà il nostro Mondiale"

© foto di Image Sport

Il centrocampista del Betis e del Messico Andrés Guardado ha parlato in conferenza stampa per definire gli obiettivi della Nazionale messicana al Mondiale: "Il gruppo è convinto, sappiamo cosa possiamo fare al Mondiale. Sentiamo che quella in arrivo può essere la nostra Coppa del Mondo. C'è molta fiducia tra di noi".