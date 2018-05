Messico, Hernandez: "Andremo in Russia per vincere il Mondiale"

© foto di Image Sport

L'attaccante del West Ham Javier "Chicharito" Hernandez, intervistato dal sito ufficiale del club, ha raccontato le ambizioni del suo Messico in vista del Mondiale: "Vogliamo essere campioni del mondo, è ovvio. Andremo in Russia con questo obiettivo, senza porci alcun limite. La gente può pensare ciò che vuole, ma chi non sogna non ha chiari i suoi obiettivi".