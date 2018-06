Messico, Moreno: "Non sono loco, puntiamo a vincere il Mondiale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' stato in Italia pochi mesi, dallo scorso luglio fino a gennaio. Dopo l'esperienza alla Roma il difensore messicano Héctor Moreno (30) è tornato in Spagna per vestire la maglia della Real Sociedad. L'edizione odierna di Tuttosport riporta alcune parole del calciatore sulla sua nazionale, che si prepara al Mondiale di Russia 2018. "L’obiettivo che ci siamo posti per il Mondiale? Semplicissimo: vincerlo. No, non prendetemi per pazzo, non sono completamente loco, fidatevi. Sappiamo che non siamo favoriti e sappiamo pure che nessuno ci considera minimamente per la vittoria finale. Questo è un punto a nostro vantaggio: ci toglie pressione. Ci scommetto: raggiungeremo almeno i quarti. Sono sicuro che siamo pronti, io sono certo che quando torneremo a casa non avremo alcun tipo di rimpianto", le parole dell'ex PSV Eindhoven.