Modena, si lavora al ritorno di diversi grandi ex: da Perna a Bruno

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Gigi Apolloni il Modena è al lavoro per riportare in gialloblù diversi calciatori che già in passato la maglia degli emiliani. Il più vicino, come riporta Parlandodisport.it, è il difensore Armando Perna, ma Tosi lavora anche per il centrocampista offensivo Alex Pinardi, cercato anche dall'Albinoleffe, i centrali difensivi Simone Gozzi, che ha un altro anno di contratto con l'Alessandria, e Maurizio Domizi, impegnato con il Venezia nei play off. Per l'attacco invece i nomi sono quelli di Salvatore Bruno, svincolato dopo l'esperienza alla Giana Erminio, Davide Luppi, della Virtus Entella, e Pablo Granoche, dello Spezia.