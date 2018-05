Mondiale 2018, il ct della Russia invita Putin agli allenamenti

Squadra si sta preparando in Austria, il 31 tornerà in Patria

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MOSCA, 29 MAG - Il tecnico della nazionale russa, Stanislav Cercesov, ha invitato Vladimir Putin ad assistere agli allenamenti della squadra in preparazione al mondiale. Lo riporta la Tass. "Lo invitiamo ai nostri allenamenti. Può venire quando vuole . Lo aspettiamo" ha dichiarato Cercesov. La nazionale Russa si trova attualmente in Austria, dove giovedì affronterà la nazionale locale in una partita amichevole. Il 31 maggio i russi torneranno a Mosca, dove continueranno i preparativi per il mondiale.