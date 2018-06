Mondiali 2026, la candidatura del Marocco resta in corsa

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato da L'Equipe la candidatura del Marocco per ospitare i Mondiali del 2026 è ancora in corsa nonostante la concorrenza del trio Canada-Stati Uniti-Messico che ha avanzato una candidatura congiunta. La FIFA ha ritenuto soddisfacente il dossier presentato dai nordafricani per ospitare il torneo. Nel mese di giugno è attesa la decisione defintiiva sull'assegnazione del torneo che, ricordiamo, sarà quello dell'espansione a 48 squadre partecipanti.