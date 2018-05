Mondiali: 500 posti per vedere Ronaldo

“Ritrovo l’allenatore che mi ha fatto crescere. A Empoli Silvio Baldini è stato fondamentale per la mia crescita umana e professionale, sono contento di ritrovarlo”. Così a TuttoMercatoWeb Massimo Maccarone, colpo di mercato della Carrarese, reduce da un’esperienza al Brisbane Roar. Quando...

Vitale: "I Della Valle non venderanno Chiesa"

Pruzzo: “Roma non deve cedere, valutazione Icardi è sospesa”

Parma, ag. Di Cesare: "In A può fare bene. Può restare in gialloblù"

Italia, Mancini: "Con la Francia sarà un bel test. Balo in dubbio"

Parma, ag. Mazzocchi: "Felice in gialloblù. La società punta su di lui"

Ag. Giaccherini: “Resta al Chievo, vedo Balotelli in viola”

Fiorentina, Milenkovic: "Stagione importante in viola. Sono cresciuto"

Lazio, Radu: "Che peccato per la Champions. Futuro? Qui per sempre"

Cosmi: "Orgoglioso dell'Ascoli. Non siamo scarsi"

Napoli, pista norvegese per il centrocampo: piace Berge del Genk

Inter, nuova idea per trattenere Rafinha: prestito oneroso

SPAL, contatti con il Torino per Valdifiori

Napoli, concorrenza del Wolverhampton per Rui Patricio

Carraro a Sportitalia: "Mancini ok, ma serve filiera azzurra. Ancelotti..."

Inter, in arrivo undici milioni dal Valencia per il riscatto di Murillo

Roma, maxi offerta del Marsiglia per Manolas: il difensore rifiuta

(ANSA) - MOSCA, 31 MAG - Gli alunni degli orfanotrofi e delle scuole sportive avranno accesso prioritario all'allenamento aperto al pubblico che la nazionale portoghese svolgerà nei pressi di Mosca. Lo ha comunicato Roman Teryushkov assessore allo Sport della regione di Mosca, secondo quanto riporta la Tass. I posti per gli spettatori durante la seduta 'open' di Cristiano Ronaldo e compagni saranno solo 500, una parte dei quali sarà riservata agli ospiti della Selecçao mentre i rimanenti saranno gestiti dal ministero dello Sport russo. "Stiamo aspettando che la federazione calcistica del Portogallo ci invii i biglietti - ha detto Teryushkov -, e daremo la priorità agli studenti delle scuole sportive e degli orfanotrofi". La nazionale del Portogallo campione d'Europa farà base nel centro di Saturn, a 30 chilometri da Mosca.

Capienza limitata per allenamento Ronaldo e soci, ok a scuole

