Mondiali: Corea Nord presente all'apertura in Russia

N.1 Parlamento Pyongyang assisterà a partita inaugurale

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MOSCA, 4 GIU - Il presidente del parlamento nordcoreano Kim Yong-nam sarà presente alla partita inaugurale dei Mondiali in Russia. Lo ha annunciato il vicepresidente del parlamento Russo Ivan Melnikov, secondo quanto riportato dalla Tass. "Approfitteremo della visita per condurre consultazioni e negoziati" ha annunciato Melnikov. Kim era presente anche all'inaugurazione delle Olimpiadi Invernali di Sochi nel 2014. La nazionale nordcoreana non ha superato le qualificazioni per la fase finale dei Mondiali.