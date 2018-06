Mondiali, in Iran poster tifosi da rifare

Striscione rimpiazzato dopo proteste per discriminazione

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - TEHERAN, 15 GIU - E' stato sostituito a Teheran il mega cartellone della nazionale di calcio iraniana dopo le polemiche sul fatto che nella foto non figurassero donne. La nuova immagine ritrae la squadra di calcio circondata da tifosi e tifose, sotto la scritta: 'Insieme siamo campioni: una nazione, un cuore". La prima versione era stata criticata dal quotidiano riformista Ghanoon in un editoriale intitolato: "Senza donne, perdiamo", nel quale si accusava la pubblicità di discriminazione di genere. La nazionale di calcio iraniana farà il suo debutto ai Mondiali in Russia oggi contro il Marocco.