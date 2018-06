Mondiali, Putin: "Infantino è un vero lottatore"

Presidente russo ringrazia la Fifa

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MOSCA, 13 GIU - "Ringrazio Gianni Infantino per la profonda dedizione agli ideali dello sport e per l'atteggiamento costantemente positivo dimostrato verso la Russia". Così il presidente russo Vladimir Putin durante il congresso Fifa in cui si deciderà il paese ospitante dei Mondiali 2026. Ringraziando tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione dei Mondiali, Putin si è dimostrato particolarmente riconoscente verso il presidente della Fifa. "Sono stati tempi difficili per la Fifa di Infantino, ma lui ha saputo mantenere la rotta con sicurezza, come un vero lottatore". Putin ha poi elogiato l'organizzazione per la sua fedeltà al principio dello "sport al di fuori della politica". Infine il presidente ha dato il benvenuto a tutti i tifosi arrivati in Russia per i Mondiali:"Spero che abbiano l'occasione di scoprire la nostra cultura multinazionale e godere delle nostre bellezze naturali, per poi tornare ancora a visitarci in futuro".