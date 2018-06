Mourinho spinge il Portogallo: "Può fare qualsiasi cosa"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 giugno

SKRINIAR: “FIRMEREI A VITA CON L’INTER”. JUVENTUS, PERIN PIU’ VICINO DOPO L’INCONTRO CON IL GENOA. I POSSIBILI SOSTITUTI SE PARTE BENATIA. ULTIMI DETTAGLI PER GLI ARRIVI DI EMRE CAN E DARMIAN. SAMPDORIA, CINQUE ALTERNATIVE PER IL REGISTA. LAZIO, IDEA RUGANI ANCHE SE È DIFFICILE. BOLOGNA,...