Mourinho sul Mondiale: "Può esserci la sorpresa. Spagna fortissima"

In un'intervista rilasciata a GQ Magazine, il tecnico del Manchester United José Mourinho ha parlato del Mondiale che sta per iniziare in Russia: "Giocatori come Messi e Ronaldo sono così bravi che possono rendere le loro squadre migliori di quanto sono sulla carta. Quindi penso che l'Argentina e il Portogallo possano fare bene. Il Brasile, grazie al suo manager Tite, può giocare bene tatticamente ma ha ancora quel talento brasiliano naturale. Saranno una squadra da guardare. E delle squadre europee, la Spagna è sembrata davvero forte nelle qualifiche. Hanno un mix di giocatori esperti e giocatori di qualità. Ma non si sa mai, ci può sempre essere una sorpresa alla Coppa del Mondo.