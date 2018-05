Olanda-Portogallo, le formazioni: dal 1' Cancelo e M. Rui. Strootman out

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le formazioni di Portogallo e Olanda, in campo allo Stade de Genève alle 20:30 per affrontarsi in amichevole:

Portogallo (4-3-1-2): Lopes; Cancelo, José Fonte, Rolando, Mario Rui; Manuel Fernandes, Adrien Silva, André Gomes; Bruno Fernandes, Ronaldo, Quaresma. A disp.: Beto, Rui Patricio, Alves, Soares, Coentrao, Guerreiro, Rolando, Dias, Joao Mario, Joao Moutinho; Ruben Neves, William Carvalho, André Silva, Bernardo Silva, Martins, Guedes. CT: Fernando Santos

Olanda (5-3-2): Cillessen; Tete, de Ligt, van Dijk, Aké, Vilhena; van de Beek, Pröpper, Wijnaldum; Babel, Depay. A disp.: Zoet; de Vrij, Weghorst, Til, Hateboer, de Roon, Strootman, van Aanholt, Berghuis, Fosu-Mensah, Kluivert, Promes, Dost. CT: Ronald Koeman