Oyarzabal, Iñaki Williams e Nuñez lasciano il ritiro della Spagna

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Inaki Williams e Unai Nunez (entrambi dell'Athletic Club) hanno lasciato in queste ore il ritiro della Nazionale spagnola. I tre calciatori, che si sono allenati con le Furie Rosse per tutta la settimana a causa degli impegni in Champions dei convocati in forza al Real Madrid, non faranno infatti parte della rosa di Lopetegui al Mondiale. Questo l'annuncio della RFEF.