Panama, Gomez ci crede: "Rispetto per gli avversari, ma niente paura"

© foto di Arsen Galstyan-Adidas Football

Il centrocampista di Panama, Gabriel Gomez, ha parlato in conferenza stampa in vista del debutto al Mondiale di Russia che vedrà la sua Nazionale affrontare nel girone Belgio, Inghilterra e Tunisia: "Sapevamo che sarebbe stato molto difficile perché siamo debuttanti. Abbiamo rispetto per i nostri avversari, ma avere rispetto non significa che abbiamo paura".