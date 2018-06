Panama, il ct Gomez: "Se passiamo mi scolo una bottiglia di vodka"

Le sue parole

Quando sei per la prima volta ad un Mondiale, è difficile riuscire a controllarsi. Panama è in festa, perché è già un piacere esserci a questa kermesse russa. Quasi un sogno. Diventerebbe un vero e proprio sogno, poi, se dovesse arrivare agli ottavi di finale. E allora ci si lascia andare a delle promesse, che assumono tutti i tratti del fioretto: "Cosa faccio se passiamo il turno? Mi scolo una bottiglia di vodka tutto d'un fiato". A rispondere così è Hernan Dario Gomez, il commissario tecnico colombiano del Panama. Anche lui all'esordio Mondiale. E - si vede - non sta più nella pelle.