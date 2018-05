Perù, Guerrero non va ai Mondiali ma posa per le foto di rito

© foto di Nicolo' Zangirolami/Image Sport

Niente Mondiali per Paolo Guerrero, dopo che il TAS ha confermato la squalifica di 14 mesi per doping. Niente Mondiali, ma le foto sì: in giornata l'account Twitter della nazionale peruviana ha pubblicato le immagini del set fotografico che ogni nazionale prepara per Russia 2018. Di cui, a questo punto, Guerrero avrà soltanto una foto ricordo.

📸 Nuestro delantero Paolo Guerrero participa de la toma de fotos de protocolo para #Rusia2018 pic.twitter.com/Oyctn5AHKs — Selección Peruana (@SeleccionPeru) 14 maggio 2018