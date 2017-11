Playoff Mondiali, Croazia a valanga. Importante successo per la Svizzera

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Importanti passi in avanti per Croazia e Svizzera verso i Mondiali del 2018 in Russia. La Nazionale balcanica ha battuto per 4-1 la Grecia a Zagabria ipotecando la qualificazione, così come gli uomini di Petkovic, vittoriosi in trasferta contro l'Irlanda del Nord per 1-0. Questi risultati e marcatori:

Croazia-Grecia 4-1 (13' Modric, 19' Kalinic, 30' Papastathopoulos, 33' Perisic, 49' Kramaric)

Irlanda del Nord-Svizzera 0-1 (58' Rodriguez rig.)