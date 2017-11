Playoff Mondiali, i parziali al 45': Croazia avanti. Svizzera sullo 0-0

© foto di Insidefoto/Image Sport

Croazia in vantaggio per 3-1 al termine del primo tempo dell'andata dei playoff che valgono l'accesso ai Mondiali in Russia. Di Modric, su calcio di rigore, Kalinic e Perisic le reti dei balcanici, mentre per gli ellenici è stato l'ex Genoa e Milan Papastathopoulos a siglare il gol del momentaneo 2-1. Nell'altra gara in programma oggi 0-0 al 45' tra Irlanda del Nord e Svizzera.

Questi i risultati e i marcatori:

Croazia-Grecia 3-1 (13' Modric, 19' Kalinic, 30' Papastathopoulos, 33' Perisic)

Irlanda del Nord-Svizzera 0-0