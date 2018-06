Polonia, Glik rischia di saltare il Mondiale. Boniek: "Non ce la farà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Monaco Kamil Glik rischia di saltare i prossimi i Mondiali dopo l'infortunio alla spalla subito ieri in allenamento. Non ha dubbi il presidente della Federcalcio polacca, Zbigniew Boniek, che su Twitter ha scritto: "Che sfiga, Glik si fa male e non andrà ai Mondiali". Meno estrema, invece, la posizione della Federazione che nel sito ufficiale afferma che domani l'ex Torino verrà visitato a Nizza e solamente dopo sarà presa una decisione circa la sua convocazione o meno per Russia 2018.