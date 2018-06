Polonia, la lista dei 23 tramite... WhatsApp: Skorupski escluso

Bari, Grosso: "Pari che sarebbe bastato per quanto fatto sul campo"

Cittadella, Venturato: "Contro il Frosinone per qualcosa d'importante"

Cittadella, Bartolomei: "Vogliamo andare in Serie A"

Serie B, Venezia a valanga sul Perugia: è in semifinale playoff

Le pagelle del Venezia – Stulac man of the match, delude Suciu

Le pagelle del Perugia – Colombatto non brilla, Diamanti predica nel deserto

Brescia, Cellino è pronto ad affidarsi a Suazo per la panchina

Crotone, sondaggio per Rastelli

Venezia, Tacopina sfida il Palermo: "Rispetto, ma non siamo inferiori"

Bari, Foggia e Lecce: triplo derby pugliese in B. Non accadeva da 22 anni

Padova, Zamuner: "Del Favero? Forte ma non credo. Volta ci piace"

Cittadella, in tanti su Bartolomei. Si valutano le offerte

Pescara, Sebastiani: "In Tribunale vicenda paradossale. Zeman un errore"

E' stata diramata la lista dei 23 calciatori convocati dal ct della Polonia, Adam Nawałka , in vista di Russia 2018. Dalla lista dei 35 pre-convocati esclusi: Lukasz Skorupski (Roma), Marcin Kaminski (Stoccarda), Tomasz Kedziora (Dinamo Kiev), Pawel Dawidowicz (Palermo), Przemyslaw Frankowski (Jagiellonia), Damian Kadzior (Gornik Zabrze), Maciej Makuszewski (Lech Poznan), Krzysztof Maczynski (Legia Varsavia), Sebastian Szymanski (Legia Varsavia), Szymon Zurkowski (Gornik Zabrze), Krzysztof Piatek (KS Cracovia), Kamil Wilczek (Brondby). Di seguito l'elenco completo e in basso il simpatico video diramato dalla Federazione che ha reso nota la lista tramite WhatsApp.

