Polonia, Lewandowski esalta Zielinski: "Farà bene al Mondiale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è la stella della Polonia, ma in patria le aspettative su Piotr Zielinski in vista dei prossimi Mondiali sono altissime. Lo conferma anche Robert Lewandowski, tra i migliori calciatori della nazionale polacca e del Bayern Monaco (ma quest'estate andrà via, come confermato oggi dal suo agente). L'attaccante, presente in conferenza stampa oggi proprio insieme a Zielinski e al coach Bogdan Zajac, ha fortemente elogiato il centrocampista azzurro: "Lasciate che Piotr faccia il suo lavoro. Conosco il suo valore, so quanto e forte e cosa è capace di fare. E' un giocatore che fa la differenza, non è un caso che giochi in un club importante come il Napoli. So che sa gestire la pressione, farà bene al Mondiale", riporta Tuttonapoli.net.