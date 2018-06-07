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Russia 2018

Polonia, risonanza magnetica per Glik: Mondiale a rischio

07.06.2018 19:42 di Daniel Uccellieri   articolo letto 3017 volte
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Mondiale di Kamil Glik è a rischio. Il difensore polacco, riporta il portale polacco polsatsport.pl questa mattina si è sottoposto ad una risonanza magnetica per valutare l'infortunio alla spalla subito in allenamento. Glik, scuro in volto, non ha voluto rilasciare dichiarazioni: le sensazioni, al momento, sono negative.
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