Polonia, risonanza magnetica per Glik: Mondiale a rischio

Il Mondiale di Kamil Glik è a rischio. Il difensore polacco, riporta il portale polacco polsatsport.pl questa mattina si è sottoposto ad una risonanza magnetica per valutare l'infortunio alla spalla subito in allenamento. Glik, scuro in volto, non ha voluto rilasciare dichiarazioni: le sensazioni, al momento, sono negative.