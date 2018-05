Portogallo, Bernardo Silva: "Ho sempre voluto giocare il Mondiale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'esterno portoghese Bernardo Silva ha così parlato ai taccuini di O Jogo: "Ho sempre voluto rappresentare la nazionale in queste competizioni, specialmente in un Mondiale. Nella prima parte della stagione non ho giocato molto perchè quando arrivi da un altro club devi sempre attraversare un periodo di adattamento. Poi sono riuscito ad avere il mio spazio e sento di essere al meglio per affrontare il Mondiale con la mia nazionale".