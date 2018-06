Portogallo, Cedric: "Solo Cristiano Ronaldo ha il posto fisso in Nazionale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il terzino del Portogallo e del Southampton Cedric Soares ha parlato così in conferenza stampa in vista del Mondiale: "In Nazionale non puoi avere il posto garantito, fatta eccezione per il miglior calciatore del mondo (Cristiano Ronaldo, ndr). Non mi sento affatto in vantaggio sui miei compagni di reparto. Lottiamo tutti per un unico grande obiettivo. Sapevo che la stagione complicata del Southampton non avrebbe influito, gioco in un campionato prestigioso come la Premier League e lavoro ogni giorno con grandi professionisti".