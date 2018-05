Portogallo, Santos: "Dispiace per l'esclusione di Eder, Nani e tutti gli altri"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ct del Portogallo Fernando Santos ha parlato della rosa dei 23 convocati per la Russia, soffermandosi anche sugli esclusi partendo da Eder, eroe del successo all'Europeo: "Fabio Coentrao è stato esemplare, mi ha comunicato tempestivamente, motivandola, la sua decisione. Mi dispiace per Eder, così come per Nani o André Gomes. Sono giocatori che scriveranno pagine importanti nella storia del calcio portoghese. Ma come professionista devo scegliere quelli che completano in modo migliore il puzzle e non seguire le questioni personali".