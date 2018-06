Portogallo-Spagna, ancora Diego Costa ed è di nuovo parità

JUVENTUS, PRESO FAVILLI DALL'ASCOLI E CANCELO SI AVVICINA. NAPOLI, FABIAN RUIZ IN ARRIVO. PRIMA L'ADDIO DI JORGINHO. INTER, A LUGLIO LA PRIMA OFFERTA PER NAINGGOLAN. FIORENTINA, PJACA VEDE VIOLA: FIRENZE LA PRIORITA'. MILAN, KALINIC VERSO L'ADDIO: C'E' IL SIVIGLIA JUVENTUS Juventus...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 15 giugno

Inter, inserimento per Ndombelé. C'è anche il Napoli sul mediano

Udinese, Pradè: "Sono entusiasta, non vedo l'ora di iniziare"

Napoli, Ancelotti ha deciso: Seri per sostituire Jorginho

J. Rodriguez: "Un giorno potrei giocare in A. Buffon meritava la Russia"

Roma in Serie A femminile, Pallotta: "Ci pensavamo da due anni"

Empoli, il ds Accardi: "Capivo lo scetticismo. Grazie a tutti per la fiducia"

Inter, nuova proposta per Malcom: apertura del Bordeaux

Fiorentina, pronti due milioni per Henderson del Bari

Roma, contatto col Real per Alisson: c'è l'ok del portiere, in arrivo offerta

Juve, Newcastle in pressing per Sturaro: possibile rilancio

Lazio, Real pronto a investire 150 milioni per Milinkovic-Savic

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 15 giugno

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy