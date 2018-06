Portogallo-Spagna, capolavoro di Nacho e la Roja opera il sorpasso

Nacho si fa perdonare il rigore provocato dopo 4 minuti con il gol del sorpasso della Spagna sul Portogallo: il difensore si fa trovare pronto dal limite dell'area con un destro di controbalzo che finisce in rete dopo aver colpito il palo più lontano. In quattro minuti la selezione di Fernando Hierro ha ribaltato la partita: 3-2 per la Roja al 58'.