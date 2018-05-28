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Russia 2018

Portogallo-Tunisia, 2-2 il finale: in gol André Silva e Joao Mario

28.05.2018 22:42 di Simone Bernabei  Twitter:    articolo letto 5253 volte
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finisce 2-2 la prima amichevole del Portogallo in vista del Mondiale. I lusitani non vanno oltre il pari contro la Tunisia: apre le danze André Silva, colpo di testa su perfetto assist di Quaresma. Raddoppio, sempre nel primo tempo, di Joao Mario con un potente tiro da fuori area, ad una manciata di minuti dall'intervallo accorcia le distanze Badri. Rete del definitivo 2-2 a metà ripresa di Ben Youssef.
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