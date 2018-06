Putin elogia la Spagna: “È ai livelli del 2010. Può vincer i Mondiali”

Fonte: tuttomondiali.it

Il presidente russo Vladimir Putin ha parlato ai taccuini di As del prossimo Mondiale, sottolineando la forza della Spagna: “È nel gruppo dei favoriti per vincere la Coppa del Mondo. Quasi tutte le squadre hanno alcuni grandi giocatori, alcuni hanno anche alcuni dei migliori giocatori del mondo, ma la Spagna ha molti buoni giocatori in tutte le posizioni, ed è per questo che non ha fallito nella fase di qualificazione ed è l'unica che ha arrivata imbattuta in Coppa del Mondo. Il gioco che la Spagna ha messo in mostra in Sudafrica è stato semplicemente magistrale. Poi non è riuscita a ripeterlo in Brasile, ma ora è tornata ai livelli del 2010 ed è per questo che è uno dei grandi favoriti”.