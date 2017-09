Qual. Russia 2018, Gruppo B: Svizzera e Portogallo non sbagliano

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' sempre una sfida tra Portogallo e Svizzera il girone B di qualificazione ai Mondiali. La squadra di Santos ha tre punti in meno di quella di Petkovic che continua a non perdere un colpo e ha battuto 3-0 la Lettonia conquistando l'ottava vittoria in otto gare. Bene anche il Portogallo che a due gare dalla fine delle qualificazioni è secondo e ha battuto 1-0 l'Ungheria, terza e ormai senza pretese.

GIRONE B

Lettonia-Svizzera 0-3

Ungheria-Portogallo 0-1

Far Oer-Andorra 1-0

CLASSIFICA: Svizzera 24, Portogallo 21, Ungheria 10, Far Oer 8, Andorra 4, Lettonia 3.