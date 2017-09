Qual. Russia 2018, primi tempi: tris Svezia. Olanda e Far Oer avanti

Si sono conclusi da qualche minuto i primi tempi delle partite di Euro Qualifiers per Russia 2018 previste alle ore 18. Travolgente la Svezia, che ha già messo sotto 0-3 la Bielorussia dopo i primi 45', in vantaggio anche l'Olanda, che guida 1-0 sulla Bulgaria grazie alla rete segnata da Propper. Medesimo risultato per le Isole Far Oer su Andorra, ferme a reti bianche Estonia e Cipro. Ecco tutti i risultati parziali:

Bielorussia 0-3 Svezia (18' Forsberg, 24' Nyman, 37' Berg)

Estonia 0-0 Cipro

Isole Far Oer 1-0 Andorra (31' Sorensen)

Olanda 1-0 Bulgaria (7' Propper)