Qualificazioni Mondiali, i parziali al 45': la Spagna dilaga, pari le altre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Italia-Israele. In serata, infatti, si stanno giocando altre sfide valide per le qualificazioni Mondiali. Ecco i parziali al termine della prima frazione:

Austria-Georgia 1-1 (8' Gvila, 44' Schaub)

Irlanda-Serbia 0-0

Islanda-Ucraina 0-0

Kosovo-Finlandia 0-0

Lichtenstein-Spagna 0-4 (3' Ramos, 15' Morata, 16' Isco, 39' Silva)

Moldavia-Galles 0-0

Macedonia-Albania 0-0

Turchia-Croazia 0-0